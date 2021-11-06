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Росгвардеец спас пенсионерку из горящего дома под Новосибирском

Фото Росгвардеец спас пенсионерку из горящего дома под Новосибирском
Фото Росгвардеец спас пенсионерку из горящего дома под Новосибирском

Фото Управления Росгвардии по Новосибирской области

В Новосибирской области пожилая женщина не могла выбраться из горящего дома.

В райцентре Сузун Новосибирской области произошёл крупный пожар, во время которого сгорел дом местной жительницы. Пожилой женщине помог выбраться из горящего здания прапорщик полиции, об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.

Правоохранитель проезжал по Сузуну ночью, когда заметил, что горит крыша одного из домов. Он начал стучать в окна, чтобы проверить, находится ли кто-то внутри. На стук отозвалась пенсионерка – пожилая женщина не могла самостоятельно выбраться из здания.

Тогда росгвардеец проник в дом и помог женщине выбраться на улицу. После пенсионерку передали родственникам, которые незамедлительно приехали на место пожара.

Кроме того, на месте прибыл пожарный расчёт, который ликвидировал возгорание. Здание сильно повредил огонь, была полностью уничтожена крыша и одна из стен. О причинах пожара не сообщается, однако известно, что пострадавших в инциденте нет.

Напомним, ранее в Новосибирской области пожарные спасли из огня пенсионера-инвалида. Возгорание произошло в частном доме, из него смогли эвакуироваться пожилая женщина с двухлетним ребёнком. Однако её супруг застрял в горящем доме, так как не может ходить.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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