Россиянам рассказали, как оформить выплату 15600 в ноябре и декабре 2021

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Россияне могут вернуть часть суммы от уплаченного налога на доходы физического лица. Вычет может составить 15600 рублей.

В ноябре и декабре 2021 года клиенты Сбербанка смогут вернуть часть уплаченного налога на доходы физического лица. Если человек потратил деньги на обучение, медицинские процедуры или вложился в индивидуальный пенсионный план, он может оформить вычет в размере 15600 рублей.

В случае, если человек ранее приобретал дом или гасил проценты по ипотеке, выплата может быть гораздо более значительной от 260 до 390 тысяч рублей.

Для оформления таких выплат Сбербанк разработал специальный сервис для клиентов. Пользователям необходимо зарегистрироваться в нём и получить консультацию налоговых экспертов. Именно они разъяснят, на какие выплаты может рассчитывать гражданин и какие документы потребуются для их оформления.

В режиме онлайн налоговые консультанты помогают людям заполнять налоговые декларации и направлять их на проверку в ФНС, пишет информационное агентство PRIMPRESS.

Как ранее писал Сиб.фм, налоговый вычет в России с августа 2021 года можно получить за занятия спортом. Причём положен он не только детям, но и взрослым. В специальном материале рассказали, как оформить и сколько денег можно вернуть от государства.

Напомним, в ноябре 2021 года россияне могут получить по 13 тысяч рублей в качестве меры поддержки бизнеса в период ограничений из-за пандемии коронавируса.