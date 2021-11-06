Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество культура

Скорбящая Божья Матерь: сильная молитва о здравии 6 ноября 2021

Фото Скорбящая Божья Матерь: сильная молитва о здравии 6 ноября 2021
Фото Скорбящая Божья Матерь: сильная молитва о здравии 6 ноября 2021

Фото из группы "Новосибирская Митрополия" в социальной сети "ВКонтакте"

6 ноября православные верующие чтят память чудотворной иконы Богородицы. В церковном календаре этот день называется днём Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

В субботу, 6 ноября (24 октября – дата по старому стилю), верующие почитают икону Богородицы «Всех скорбящих Радость». У этой даты — богатая история, в народе этот святой образ почитается особенно высоко за огромную исцеляющую силу.

История праздника иконы «Всех скорбящих Радость» — чудо исцеления

Фото Скорбящая Божья Матерь: сильная молитва о здравии 6 ноября 2021 2

Как говорится в писаниях, история иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» относится ещё к 17 веку, когда образ находился в Пребраженской церкви в Москве. В то время в монастыре при соборе жила сестра патриарха Иоакима Евфимия. Женщина долгое время страдала от неизлечимой болезни. Рана в боку причиняла ей неимоверные страдания, но победить недуг никак не удавалось. Пока однажды не произошло чудо. Это было в 1688 году.

Во время чтения молитвы Пресвятой Богородице Евфимия услышала голос, который пообещал ей исцеление у образа иконы «Всех скорбящих Радость». Женщина тут же попросила священника принести икону в дом. Как только над образом была совершена молитва, болезнь отступила. В честь этого чудесного события и был учреждён церковный праздник.

Молитва перед иконой "Всех скорбящих радость"

Фото Скорбящая Божья Матерь: сильная молитва о здравии 6 ноября 2021 3

О, Пресвятая Владычице Богородице, Преблагословенная Мати Христа Бога Спасителя нашего, всех скорбящих Радосте, больных посещение, немощных покрове и заступнице, вдовиц и сирых покровительнице, матерей печальных всенадежная утешительнице, младенцев немощных крепосте, и всем беспомощным всегда готовая помоще и верное прибежище! Тебе, о, Всемилостивая, дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорби и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание Сына Твоего возлюбленнаго и Того на кресте распинаема зрящи, егда оружие Симеоном предреченное сердце Твое пройде. Темже убо, о Мати чадолюбивая, вонми гласу моления нашего, утеши нас в скорби сущих, яко верная радости Ходатаица: предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, можеши, аще восхощеши, вся нам полезная испросити. Сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе яко Царице и Владычице и псаломски вопити Тебе дерзаем: слыша, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, услыши моление наше, и избави нас от обстоящих бед и скорбей; Ты бо прошения всех верных, яко скорбящих радость, исполняeши, и душам их мир и утешение подавши. Се зриши беду нашу и скорбь: яви нам милость Твою, посли утешение уязвленному печалию сердцу нашему, покажи и удиви на нас грешных богатство милосердия Твоего, подаждь нам слезы покаяния ко очищению грехов наших и утолению гнева Божия, да с чистым сердцем, совестию благою и надеждою несумненною прибегаем ко Твоему ходатайству и заступлению: приими, всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное моление наше Тебе приносимое, и не отрини нас, недостойных, от Твоего благосердия, но подаждь нам избавление от скорби и болезни, защити нас от всякаго навета вражия и клеветы человеческая, буди нам помощница неотступная во все дни жизни нашея, яко да под Твоим матерним покровом всегда пребудем цели и сохранена Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу Спасителю нашему, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Традиции и приметы на 6 ноября 2021 года

Фото Скорбящая Божья Матерь: сильная молитва о здравии 6 ноября 2021 4

Стоит отметить, что в народном календаре день 6 ноября значится как "Русский светец". Такое название пошло от традиции девушек собираться вместе при свете лучины и заниматься рукоделием.

После этого девушки устраивали веселье — танцевали, пели и играли в игры. В назначенное время к избе приходили парни, которые присматривали себе невест среди лучших рукодельниц.

С днём 6 ноября связано и множество народных примет.

К примеру, дурным знаком считалось услышать в этот день сверчка — этот звук знаменовал несчастье.

Зато падение в канаву, напротив, считалось символом долгой и счастливой жизни.

Внимательно прислушивались в этот день к звуку лучины — если трещит, жди мороза.

Знаком скорого богатства 6 ноября была встреча на улице белой собаки.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

83712
Россияне получат по 13 тысяч рублей от правительства в декабре 2021 года
14403
Названа возможная причина падения рабочих в кипяток в лицее Новосибирска
12695
Россияне получат по 15600 рублей от государства в ноябре и декабре 2021 года
11473
Ученые доказали, что COVID-19 не вызывает поражение клеток мозга
10798
Онколог назвал главную причину любого рака
9940
В Новосибирске дорожники игнорируют замечания властей и кладут асфальт в мокрый снег
9719
В Новосибирске в первый нерабочий день зафиксированы пробки в 8 баллов