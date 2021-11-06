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В Новосибирске мужчина зарегистрировал подставную фирму за деньги

Фото В Новосибирске мужчина зарегистрировал подставную фирму за деньги
Фото В Новосибирске мужчина зарегистрировал подставную фирму за деньги

Фото pixabay.com

41-летний житель Новосибирска зарегистрировал на своё имя подставную фирму за денежное вознаграждение. В итоге мужчине не заплатили и теперь ему грозит штраф до 300 тысяч рублей.

В Новосибирске перед судом предстанет 41-летний мужчина, который зарегистрировал на своё имя юрлицо за деньги. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Расследованием уголовного дела занимались сотрудники железнодорожного межрайонного следственного отдела. По данным следствия, в марте 2021 года житель Калининского района обратился к неизвестному гражданину, чтобы зарегистрировать на своё имя юрлицо за денежное вознаграждение. Известно, что мужчина ранее уже был судим.

Однако руководить фирмой 41-летний мужчина не собирался – оказалось, он зарегистрировал подставную организацию, чтобы получить денежное вознаграждение от неизвестного лица. Но после он получил обратно только свой паспорт, а неизвестный начал осуществлять деятельность фирмы от имени обвиняемого.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице). Деятельность юрлица прекращение, а обвиняемому грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо обязательные или исправительные работы.

На данный момент обвинительное заключение направлено в суд. Следователи возбудили отдельно дело в отношении неизвестного гражданина, который незаконно создал фирму от имени обвиняемого.

Напомним, в Новосибирске пойдёт под суд 24-летняя девушка, которая создавала поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Девушка уже во второй раз стала фигуранткой дела о подделке документов, и может отправиться в колонию на 2 года.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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