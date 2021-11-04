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24-летняя жительница Новосибирска пойдет под суд за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19

Фото 24-летняя жительница Новосибирска пойдет под суд за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19
Фото 24-летняя жительница Новосибирска пойдет под суд за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19

Pixabay.com

24-летняя жительница Новосибирска уже во второй раз стала фигуранткой уголовного дела о подделке документов. За это она может отправиться в колонию на 2 года.

Девушка уже дважды подделывала сертификаты о вакцинации от COVID-19. За это она может лишиться свободы на 2 года, рассказали в правоохранительных органах Новосибирска.

«24-летняя местная жительница уже становилась фигуранткой уголовного дела по ч. 1 ст. 327 «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» в августе текущего года», – сообщили журналистам источники в правоохранительных органах.

В этот раз обвиняемая изготовила и продала два поддельных сертификата о прививках семейной паре.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело о подделке документов. Если вина сибирячки будет доказана, она может получить до 2 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске непривитым от COVID-19 водителям «скорых» пригрозили увольнением.

Сиб.фм писал, почему жители Новосибирска задумались о покупке поддельных QR-кодов.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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