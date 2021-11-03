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общество

Жители Новосибирска признались, почему задумались о покупке QR-кода

Фото Жители Новосибирска признались, почему задумались о покупке QR-кода
Фото Жители Новосибирска признались, почему задумались о покупке QR-кода

Фото Сиб.фм

За липовый QR-код можно получить крупный штраф и даже уголовную ответственность, но некоторые всё равно раздумывают над его приобретением. Несколько жителей Новосибирска рассказали, почему готовы рискнуть.

На фоне обязательной вакцинации и введения QR-кодов настроенные против прививок жители Новосибирска стали всерьёз задумываться над тем, как «обойти систему». Некоторые размышляют о приобретении готового сертификата, к которому прилагается заветный QR-код. Люди знают, что такое приобретение может обернуться штрафом или уголовным делом, но всё равно готовы рисковать. Почему, выяснил сайт «АиФ-Новосибирск».

«Я не против вакцин в принципе. Наша семья ставила все необходимые прививки до пандемии. Но вакцина от коронавируса не внушает нам доверия. Я вижу вокруг много смертей: человек ставит прививку, заболевает коронавирусом, затем его увозят в больницу в тяжёлом состоянии. Неизвестно, что будет с людьми, например, через три года», — пояснил новосибирец Антон (имя изменено).

По мнению сибиряка, вакцина ещё не прошла достаточное количество испытаний, поэтому согласиться сделать её — значит выступить подопытным кроликом.

Сергей тоже избегает иммунизации из-за неуверенности в вакцине. В разговоре с журналистом мужчина сказал, что не знает, «насколько она опасна».

«А у меня есть мама, есть ипотека. К тому же я человек старого образца — не хочу нововведений. Ходят слухи, что скоро нельзя будет зайти в магазин без QR-кода и элементарно купить продукты. И я задумался о том, как обойти эту систему. Может, поузнавать среди друзей и знакомых и найти того, кто ставил эту прививку... Конечно, я ещё не знаю, будет ли приемлемой цена», — сказал он.

Новосибирец Александр объяснил, что считает вакцинацию во время пандемии неправильной. Мужчина вспомнил уроки по природоведению, на которых говорили, что в таких условиях прививки делать нельзя.

Над покупкой сертификата сибиряк задумывался, но пришёл к выводу, что риск слишком большой.

Напомним, что манипуляция с поддельными QR-кодами о вакцинации от COVID-19 является преступлением, подпадающим под несколько статей УК РФ. Нельзя не только приобретать липовые коды, но и передавать другому человеку свой личный. За это оба лица могут поплатиться штрафами в размере 5 тысяч рублей.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирск
коронавирус
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