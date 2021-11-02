Поддельный QR-код: какое наказание грозит за изготовление фальшивого документа

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Манипуляция с поддельными QR-кодами о вакцинации от COVID-19 является преступлением, подпадающим под несколько статей УК РФ. 17 уголовных дел было возбуждено по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации в Новосибирской области в октябре. За передачу личного QR-кода другим людям грозит штраф в размере 5000 рублей как хозяину документа, так и получателю.

«Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы.

К уголовной ответственности человек привлекается вне зависимости от того, использовал фальшивый документ или нет»,

– информирует сайт стопкоронавирус.рф.

Продажа несуществующих QR-кодов о вакцинации от COVID-19 подпадает под статью 159 УК («Мошенничество»). Манипуляции с сертификатами вакцинации могут подпасть под ст. 327 УК РФ («Подделка документов»), а внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений из корыстных побуждений – это ст. 292 УК РФ. Грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Фото Михаила Докукина из архива Сиб.фм

17 уголовных дел по фактам незаконной реализации документов о вакцинации против COVID-19 и проведения ПЦР-тестов было возбуждено в Новосибирской области, об этом 24 октября сообщал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков.

В Москве, где система QR-кодов заработала раньше, ещё в июле было возбуждено 55 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тестов. Из них по 32 уголовным делам предметами преступлений являлись сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19, по 16 – справки о результатах ПЦР-тестов, по 9 – справки о медицинском отводе от вакцинации, сообщала «Российская газета».

Существует наказание и за передачу личного QR-кода другим людям. Здесь административная ответственность и штраф 5000 рублей.

«Если выяснится, что передача была добровольной, то хозяина и получателя будет ждать административный штраф в размере 5000 рублей», – рассказал URA.RU директор юридической компании «Юсуфов групп» Асад Юсуфов.

«Так как многие делают скриншоты со своих QR-кодов и распространяют среди знакомых и близких, то тут нужно будет понять, взят был документ против воли или нет»,

– подчеркнул Юсуфов.

Если человек воспользовался чужим QR-кодом без ведома владельца, может наступить уголовная ответственность.

Напомним, в Новосибирской области система QR-кодов заработала с 30 октября 2021 года. Сколько времени остаётся действительным QR-код вакцинированного, переболевшего COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест – читайте на Сиб.фм.