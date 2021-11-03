Штраф за передачу QR-кода другому человеку: юристы призвали россиян не рисковать деньгами

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм и pixabay.com

За передачу личного QR-кода другим людям грозит штраф 5000 рублей как хозяину документа, так и получателю. Если человек воспользовался чужим QR-кодом без ведома владельца, административную ответственность может сменить уголовная.

О наказании за передачу личного QR-кода другим людям предупреждают юристы. Такое деяние попадает под административную ответственность. «Наказание может получить как тот, кто выдал QR-код, так и тот, кто им незаконно пользуется. Если выяснится, что передача была добровольной, то хозяина и получателя будет ждать административный штраф в размере 5000 рублей», – рассказал URA.RU директор юридической компании «Юсуфов групп» Асад Юсуфов.

Новосибирские журналисты провели эксперимент и 1 ноября беспрепятственно прошли по чужому QR-коду в кинокомплекс «Победа», развлекательный центр «Мира Термы» и на хоккейный матч на стадионе «Сибирь».

«Проверяют сквозь пальцы, профанация какая-то. Можно было смело идти с чужим кодом, как и думала сначала»,

– посетовала сибирячка после театра, а она заплатила за тест больше 1,5 тысяч рублей. – И в фитнесс-центре, как оказалось, можно было обойтись и без QR-кода – сотрудники вовсе не потребовали пропуск». Подробности читайте на Сиб.фм.

На самом деле охрана развлекательных центров и прочих организаций имеет право только зафиксировать сам факт нарушения и вызвать полицию. Полиция должна составить протокол об административном правонарушении и назначить административное расследование, вызвать лицо, которое являлось носителем этого QR-кода, и человека, на которого этот QR-код зарегистрирован. «Так как

многие делают скриншоты своих QR-кодов и распространяют среди знакомых и близких,

то тут нужно будет понять, взят был документ против воли или нет», – подчеркнул юрист Юсуфов.

Если человек воспользовался чужим QR-кодом без ведома владельца, может наступить уголовная ответственность. Так как использование заведомо подложного документа – это правонарушение, которое может квалифицироваться как преступление.

«Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы», – информирует сайт стопкоронавирус.рф.

Продажа несуществующих QR-кодов о вакцинации от COVID-19 подпадает под статью 159 УК («Мошенничество»). Манипуляции с сертификатами вакцинации могут подпасть под статью 327 УК РФ («Подделка документов»), а внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений из корыстных побуждений – это статья 292 УК РФ.

17 уголовных дел по фактам незаконной реализации документов о вакцинации против COVID-19 и проведения ПЦР-тестов было возбуждено в Новосибирской области к середине октября.

Напомним, сколько времени остаётся действительным QR-код вакцинированного, переболевшего COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест – рассказывал Сиб.фм.