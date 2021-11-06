В Новосибирске ожидается потепление до 0 градусов

На выходных в Новосибирскую область на смену жестким минусовым температурам пришло потепление до 0 градусов.

На выходных в Новосибирске ожидается долгожданное потепление, в некоторых районах температура воздуха выйдет в плюс. Об этом свидетельствуют данные сайта Западно-Сибирского гидрометцентра.

В субботу, 6 ноября, дневная температура воздуха составит 0...-2 градусов, местами в регионе будет потепление до +1 градуса. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. В первой половине дня ожидается небольшой снег. Синоптики предупреждают о гололёдице на дорогах.

Ночью в воскресенье, 7 ноября, температура воздуха опустится до -2...-7 градусов. Дневная температура составит -1...+4 градусов. Местами возможен небольшой снег, а днём пройдёт мокрый снег. Ветер поменяет направление на западный, скорость 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Судя по прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», следующая неделя в Новосибирске будет тёплой. В среднем температура воздуха будет +3...-1 градусов. Всю неделю будет облачно с прояснениями, к выходным в город вновь вернётся снег.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал предварительный прогноз погоды на ноябрь 2021 года в Новосибирске.