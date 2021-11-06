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В Новосибирске соцработница украла сумку у сотрудницы ФСИН

Фото В Новосибирске соцработница украла сумку у сотрудницы ФСИН
Фото В Новосибирске соцработница украла сумку у сотрудницы ФСИН

Фото pixabay.com

В Новосибирске 53-летняя соцработница украла сумку, которую покупательница забыла в обувном магазине ТЦ «Мега». Хозяйкой сумки оказалась сотрудница ГУФСИН.

10 июля в Новосибирске 53-летняя соцработница заметила, что кто-то забыл сумку в обувном магазине торгового центра «Мега». Женщина притворилась хозяйкой забытого и сообщила продавцу, что якобы это сумка её дочери. Покупательнице поверили и отдали вещь.

Однако вскоре в магазин вернулась настоящая владелица сумки. Оказалось, что эта вещь принадлежит сотруднице местного ГУФСИН. Женщина написала заявление в полицию, после чего было возбуждено дело о краже.

Полицейские выяснили личность соцработницы и задержали её, сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Она рассказала, что украла сумку потому, что она её очень понравилась. Как пишет КП-Новосибирск, ранее женщина не была судима, и она раскаялась в содеянном.

Сотрудница ГУФСИН тем временем настаивала на более жестком наказании, так как женщина работает в соцзащите с людьми. Однако суд признал женщину виновной и оштрафовал на 15 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске произошло крупное ограбление: домработница украла у хозяйки драгоценности на сумму порядка 5 млн рублей.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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