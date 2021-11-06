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В Новосибирской области остались 9 собак и кошек после смерти хозяйки от коронавируса

Фото В Новосибирской области остались 9 собак и кошек после смерти хозяйки от коронавируса
Фото В Новосибирской области остались 9 собак и кошек после смерти хозяйки от коронавируса

Под Новосибирском животные остались без присмотра после смерти хозяйки из-за коронавируса.

Волонтёры ищут новых хозяев для животных, которые остались одни после смерти их прежней хозяйки от коронавируса в городе Болотное Новосибирской области. Об этом подписчики рассказали в паблике «Объявления Болотное» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в паблике. жительница Болотного скончалась от COVID-19, после этого умер её сын. В живых осталась дочь, которой достались пять кошек и четыре собаки. Девушка не была готова к тому, что будет ухаживать за столькими животными, ей не хватает денег на корм. К тому же, она воспитывает маленького ребёнка.

Местные опубликовали объявление с просьбой помочь с кормом, но будет лучше, если кто-то захочет приютить себе животных.

Как рассказали местные, умершая женщина любила животных и занималась передержкой, пока питомец не находил себе новых хозяев.

Все желающие помочь с кормом или пристройством животных, могут связаться с жительницей Болотного по номеру 8-951-370-70-63.

Напомним, в Новосибирске волонтёры собирают деньги на лечение собаки 80-летнего пенсионера-гармониста. Местные могли видеть дедушку у входа в метро, где он часто играет на гармошке. Заработанные деньги он тратить на помощь животным, однако помочь своему псу он сейчас не в силах – анализы и лечение стоят слишком больших денег.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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Теги

Новосибирская область
собаки
волонтеры
животные
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