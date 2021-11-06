В Роспотребнадзоре назвали точный способ определения COVID-19 у больного

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Единственным способом для постановки человеку точного диагноза "коронавирусная инфекция" по-прежнему является ПЦР-тест.

Врач Роспотребнадзора России Наталья Пшеничная заявила, что диагностировать коронавирус по одним симптомам невозможно, поскольку они сходны с симптомами ОРВИ. Подтвердить или опровергнуть наличие у человека COVID-19 способен только результат текста.

"Специфических симптомов, присущих только коронавирусу нет, поэтому без лабораторного тестирования его диагностировать невозможно", — сказала она в беседе с РИА Новости.

Врач напомнила, что многие признаки ОРВИ, действительно, схожи с симптомами коронавируса. Среди них — повышение температуры, слабость, насморк и боль в горле. Даже потеря обоняния может быть признаком не только ковида и другой вирусной инфекции.

Представитель Роспотребнадзора призвала граждан не заниматься самодиагностированием, а при появлении любых симптомов обращаться к врачу. Медик даст направление на ПЦР-тест, который и расставит все точки над I.

Напомним, ранее зарубежные исследователи выяснили, что коронавирус не воздействует на клетки мозга и не поражает их. Это означает, что после выздоровления у человека может полностью восстановиться обоняние. Поддерживающие клетки, которые поражает коронавирус, способны регенерироваться, в отличие от нейронов, восстановить которые невозможно.