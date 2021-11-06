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Владимир Кехман объяснил отмену спектакля «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой

Фото Владимир Кехман объяснил отмену спектакля «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой
Фото Владимир Кехман объяснил отмену спектакля «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой

Фото с сайта МХАТ им. Горького, из Instagram-аккаунта Ольги Бузовой, коллаж Сиб.фм

Новый гендиректор МХАТа рассказал, что отменил спектакль с Ольгой Бузовой из-за плохой продажи билетов в карантин.

Новый директор театра МХАТ им. Горького Владимир Кeхман, который ранее возглавлял НОВАТ, объяснил причину отмены спектакля «Чудесный грузин». В нём должна была принять участие известная певица и телеведущая Ольга Бузова.

О причинах отмены спектакля Владимир Кeхман рассказал журналистам «Известий». Новый директор МХАТа считает, что выступление просто не окупится.

«Ну что, зачем показывать это? При пустом зале, что ли? Денег на продвижение у нас просто нету, у нас нет ничего. Я думаю, что из-за этого не будут выпущены даже премьеры «Письма Есенина», скорее всего, мы сейчас еще обсуждаем. Только по одной простой причине – как она будет перенесена, скорее всего, потому что 27 ноября планировалась», – отметил Кeхман.

Известно, что на «Чудесного грузина» купили всего 225 билетов. При этом Кeхман рассказал, что находится на связи с Бузовой. Директор МХАТа отметил, что отмена спектакля – просто бизнес.

Напомним, ранее Ольга Бузова потребовала от МХАТа объяснить причину отмены спектакля с её участием. Телеведущая считает, что заявление о низких продажах – это ложь и места на постановку с её участием на самом деле раскуплены.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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