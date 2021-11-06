Всемирный День мужчин 6 ноября: назван самый сексуальный мужчина 2021 года

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Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2021 года, им стал голливудский актер Крис Эванс.

Голливудский актёр Крис Эванс, известный по роли капитана Америки в фильме "Мстители", признан самым сексуальным мужчиной 2021 года. Такое звание артисту присуждено экспертами журнала People.

Как сообщает Лента.ру, получить звание самого сексуального мужчины планеты Эванс мог ещё в прошлом году, но актёра подвел скандал с эротическими фото. В сеть попали фото с айфона, на которых видны обнажённые части тела "Капитана Америки".

Признание человека самым сексуальным мужчиной по версии журнала People автоматически означает попадание на обложку издание. Для многих селебрити это большая честь.

В 2020 году титула "Мужчина года" удостоился звезда картин "Крид" и "Черная пантера" Майкл Бакари Джордан.

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