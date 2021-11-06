Всемирный День мужчин 6 ноября: назван самый сексуальный мужчина 2021 года

Фото www.instagram.com/chrisevans/
Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2021 года, им стал голливудский актер Крис Эванс.
Голливудский актёр Крис Эванс, известный по роли капитана Америки в фильме "Мстители", признан самым сексуальным мужчиной 2021 года. Такое звание артисту присуждено экспертами журнала People.
Как сообщает Лента.ру, получить звание самого сексуального мужчины планеты Эванс мог ещё в прошлом году, но актёра подвел скандал с эротическими фото. В сеть попали фото с айфона, на которых видны обнажённые части тела "Капитана Америки".
Признание человека самым сексуальным мужчиной по версии журнала People автоматически означает попадание на обложку издание. Для многих селебрити это большая честь.
В 2020 году титула "Мужчина года" удостоился звезда картин "Крид" и "Черная пантера" Майкл Бакари Джордан.
Напомним, 6 ноября отмечается Всемирный день мужчин — рассказываем, что означает этот праздник и кого нужно поздравлять.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают