Человечество выиграет эту войну: провидцы и экстрасенсы рассказали, когда закончится пандемия

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С 2020 года мир живёт в условиях пандемии. Люди устали от многочисленных ограничений и потерь и задаются вопросом: когда всё это закончится? Сиб.фм предлагает вспомнить, что говорили об этом легендарные провидцы: Ванга, Нострадамус и Сильвия Браун.

Коронавирус нового типа – SARS-CoV-2 – появился в жизни человечества в конце 2019 года. Когда распространение инфекции началось в Ухане, мало кто предполагал, что она захватит весь мир. Однако спустя несколько месяцев Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.

Была надежда, что к 2021 году ковид отступит и жизнь вернётся в былое русло, но этого не произошло. Ответа на вопрос, когда закончится пандемия, нет до сих пор. Желая получить его, многие начинают обращаться к пророчествам известных провидцев. Что говорили по этому поводу Ванга, Нострадамус и Сильвия Браун – в материале Сиб.фм.

Пророчество Ванги

Ванга, если её слова были истолкованы верно, точно предсказала начало пандемии в 2020 году и даже определила её источник – болгарская ясновидящая утверждала, что беда придёт из Китая.

«Корона будет повсюду. <...> Беда придёт от «жёлтых». Планета будет охвачена некой страшной болезнью из прошлого, которая за короткий период сможет забрать жизни огромного количества людей. Они будут падать прямо на улице и умирать», — предупреждала провидица.

Однако предсказание о конце пандемии у Ванги было весьма расплывчатым. Она говорила, что «однажды этот мир закончится, но край наступит нескоро».

Победить болезнь людям помогут доброта, бескорыстие, жизнь в согласии и коллективное обращение с молитвой к Богу, утверждала она.

Сильвия Браун и её предсказание

Широко известная англоязычному миру прорицательница Сильвия Браун в 2008 году в соавторстве с писательницей Линдсей Харрисон опубликовала книгу, в которой было любопытное и, как оказалось, очень точное пророчество.

«Примерно в 2020 году тяжёлая болезнь, похожая на пневмонию, распространится по всему земному шару, атакуя лёгкие и бронхи и сопротивляясь всем известным методам лечения. Потом она исчезнет так же внезапно, как появилась. А через 10 лет снова нападёт», — гласило оно.

Слова Нострадамуса

Французский астролог и прорицатель XVI века Мишель де Нострдам, более известный как Нострадамус, оставил после себя много различных предсказаний, в числе которых пророчество о «великой чуме», которая придёт из «морского города». Именно его связывают с пандемией коронавируса.

По мнению Нострадамуса, «чума» будет побеждена лишь после двух важных событий: «отмщения крови праведника» и «отмщения знатной дамы».

«Большая чума в приморском городе не прекратится, пока не будет отмщена смерть и кровь праведника, осуждённого без преступления. И знатной дамы, оскорблённой притворством», — считал астролог.

Как следует трактовать эти слова, точно не знает никто, потому существует несколько версий их понимания. В соответствии с одной из них, речь об экс-министре здравоохранения КНР (У И) – якобы именно она является той самой «знатной дамой» и об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи – якобы он и есть тот самый «праведник».

Напомним, Сиб.фм также писал, что по поводу конца пандемии говорили вирусологи. В том числе представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.