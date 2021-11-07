В Новосибирске дети вышли на тонкий лёд реки Обь

Скриншот видео из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"
Двое школьников были замечены на неокрепшем льду на реке у жилмассива в Новосибирске.
Жительница жилого комплекса «Аквамарин» сняла на видео двух детей на льду на реке Обь в Новосибирске. Снимок женщина опубликовала в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
На записи запечатлены двое подростков, которые ходят по льду по самому центру реки, несмотря на что у берегов вода ещё не замёрзла.
«У меня просто нет слов. Если что там река, и там (находятся) двое детей», — заявила на видео автор.
Подписчики по-разному отреагировали на видео: одни заявили, что «это лучше, чем сидеть дома в «тиктоке», другие напомнили, что на неокрепший лёд уже вышли «толпы взрослых рыбаков».
«У меня аж ноги подкосились... неужели у детей отсутствует страх?!» — написала Евгения Виниченко.
«Надо срочно звонить спасателям, а не снимать видео», — напомнил Максим Савченко.
«Всегда прыгали с берега на лед только вставший и еще живы, лунки во льду рубили топорами. а вы только снимаете и жалуетесь», — отреагировал Василий Федосеев.
Напомним, 5 ноября в Мошковском районе Новосибирской области рыбаки спасли пенсионера, который провалился под лёд.
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