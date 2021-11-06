Под Новосибирском пожилой рыбак провалился под лёд озера

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5 ноября в Мошковском районе Новосибирской области рыбаки спасли пенсионера, который провалился под лёд.
В Новосибирскую область пришли морозы, и рыбаки спешат открыть зимний сезон. В паблике «Рыбалка в Новосибирске» местные больше недели хвастаются удачной ловлей, однако не обошлось и без инцидентов. Так, 5 ноября в Мошковском районе под лёд провалился пожилой рыбак.
Об этом в паблике рассказал новосибирец Виталий. По его словам, пенсионер провалился под лёд на озере рядом с СНТ «Строитель-2» за селом Сокур. К счастью, на помощь пришли Виталий и другие рыбаки.
«Мы большими усилиями спасли деда... [Он] совсем тяжёлый был, ребята увезли его домой», – рассказал Виталий.
Однако на льду пенсионер забыл свой рюкзак с вещами и снастями для рыбалки. Новосибирец рассказал, что сейчас забрал его к себе и ищет дедушку, чтобы его вернуть.
Отметим, что новосибирцы открыли зимний сезон для рыбалки 4 ноября. Местные жители похвастались трофеями с подлёдной рыбалки.
Ранее Сиб.фм брал интервью у профессионального рыбака Никиты Дюпина, который рассказал, что начинать подлёдную рыбалку лучше после 15 ноября. К этому времени на маленьких водоёмах образуется прочный лед. Прочитать о советах эксперта для новичков и лучших местах для рыбалки – можно в материале Сиб.фм.
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