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Ещё 13 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

Фото Ещё 13 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области
Фото Ещё 13 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

Фото архив Сиб.фм

В регионе выявлено 385 новых случаев заболевания COVID-19 в Новосибирской области.

Сотрудники регионального оперштаба по противодействию распространения коронавируса обнародовали актуальную статистику за минувшие сутки. На утро 7 ноября было зарегистрировано 385 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии количество заболевших COVID-19 исчисляется 73 562 случаями.

За прошедшие сутки в Новосибирской области скончались 13 человек: две мужчин в возрасте 61 года и 91 года, а также 11 женщин в возрасте 47 лет, 55 лет, 58 лет, 66 лет, две 73 лет, 74 года, две 75 лет, 81 года и 89 лет. Количество жертв пандемии в регионе составило 3 474 человека.

За минувшие сутки выздоровело 83 пациента. Всего в регионе от последствий COVID-19 полностью оправились 54 694 человека.

На госпитализации продолжают находиться 3 691 человек, в том числе 50 детей. 322 пациента находятся в реанимации, к аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены 47 пациентов.

Напомним, 6 ноября из ковидного госпиталя выписали мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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