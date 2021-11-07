Мэр Новосибирска Локоть выписался из больницы после COVID-19

Фото архив Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, перенесший заражение коронавирусом, принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 7 ноября.

6 ноября мэра Новосибирска Анатолия Локтя выписали стационара для больных коронавирусом. Об этом журналисту Сиб.фм сообщил пресс-секретарь градоначальника Глеб Черепанов.

«Буквально 10 минут назад Анатолий Евгеньевич возложил цветы к памятнику Владимира Ленина на центральной площади Новосибирска. На 12 часов запланировано возложение цветов к Вечному Огню на Монументе Славы», — отметил Черепанов.

7 ноября в Новосибирске отмечают 80-летие военного парада на Красной площади 1941 года.

Напомним, о том, что Анатолий Локоть заболел COVID-19 стало известно 23 октября. Источник журналистов в городской администрации тогда отметил, что градоначальник находится в одном из новосибирских госпиталей с 20 октября. Позже Локоть опубликовал на своей странице в Instagram фото из ковидного госпиталя, отметив, что переносит заболевание легко «из-за вакцинации». Градоначальник поблагодарил всех за беспокойство и пообещал «скоро вернуться в строй».