Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетит Монумент Славы 7 ноября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть примет участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 80-летию военного парада на Красной площади 1941 года.
В воскресенье, 7 ноября, в Новосибирске отметят 80-летие военного парада на Красной площади 1941 года. В праздничных мероприятиях примет участие мэр города Анатолий Локоть.
Локоть возложит цветы к Вечному огню на Монументе Славы, посетит уличную фотовыставку «Город трудовой доблести. Моя история», а также выставку картин участника Великой Отечественной войны, почётного жителя города Новосибирска Вениамина Чебанова.
Пресс-секретарь градоначальника Глеб Черепанов в разговоре с журналистом Сиб.фм уточнил, что в настоящее время мэр Анатолий Локоть ещё находится в стационаре для больных коронавирусом. Однако ожидается, что к 7 ноября он будет выписан.
Как ранее писал Сиб.фм, о госпитализации Анатолия Локтя в ковидный стационар стало известно 23 октября. Сейчас самочувствие мэра хорошее.
Напомним, в Новосибирске из-за коронавируса отменили празднование Дня народного единства. Все мероприятия пройдут в режиме онлайн – полная программа 4 ноября размещена здесь.
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