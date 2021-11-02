Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

политика общество

В мэрии Новосибирска рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Анатолия Локтя

Фото В мэрии Новосибирска рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Анатолия Локтя
Фото В мэрии Новосибирска рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Анатолия Локтя

Фото со страницы Анатолия Локтя в Instagram

Госпитализированный с коронавирусом мэр Новосибирска Анатолий Локоть по-прежнему находится в больнице, но чувствует себя хорошо. Об этом 2 ноября сообщили в мэрии областного центра.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, у которого в конце октября подтвердился коронавирус, по-прежнему находится в больнице. Самочувствие у градоначальника хорошее. Об этом 2 ноября сообщил Сиб.фм пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.

«Самочувствие хорошее, но точную дату выписки мэра пока назвать не могу. Всё будет зависеть от решения врачей», – отметил он.

Черепанов уточнил, что после обнаружения у Анатолия Локтя коронавируса в рабочем кабинете мэрии была проведена дезинфекция, также были проверены на возможное заражение COVID-19 контактные лица.

«Ни у кого больше из сотрудников мэрии вирус не был выявлен», – добавил собеседник.

Как ранее писал Сиб.фм, о заражении мэра Анатолия Локтя коронавирусом стало известно 23 октября. В тот же день градоначальник подтвердил эту информацию на личной странице в Instagram.

«Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за моё здоровье – благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй», – написал Локоть под фото из больничной палаты.

Напомним, ранее вирусологи объяснили заражение мэра Анатолия Локтя коронавирусом, несмотря на пройденную вакцинацию.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

66818
Россияне получат по 13 тысяч рублей от правительства в декабре 2021 года
22367
Минфин пообещал выплатить россиянам по 10 тысяч рублей в декабре 2021 года
13287
В 2022 году россияне получат по 5 тысяч рублей от государства
12135
Названа возможная причина падения рабочих в кипяток в лицее Новосибирска
10617
Полицейских проверили после опоздания на смертельное ДТП
10118
В Новосибирске начали экстренный ремонт дороги на улице Ленина
9653
Россияне получат по 15600 рублей от государства в ноябре и декабре 2021 года