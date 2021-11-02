В мэрии Новосибирска рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Анатолия Локтя

Фото со страницы Анатолия Локтя в Instagram

Госпитализированный с коронавирусом мэр Новосибирска Анатолий Локоть по-прежнему находится в больнице, но чувствует себя хорошо. Об этом 2 ноября сообщили в мэрии областного центра.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, у которого в конце октября подтвердился коронавирус, по-прежнему находится в больнице. Самочувствие у градоначальника хорошее. Об этом 2 ноября сообщил Сиб.фм пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.

«Самочувствие хорошее, но точную дату выписки мэра пока назвать не могу. Всё будет зависеть от решения врачей», – отметил он.

Черепанов уточнил, что после обнаружения у Анатолия Локтя коронавируса в рабочем кабинете мэрии была проведена дезинфекция, также были проверены на возможное заражение COVID-19 контактные лица.

«Ни у кого больше из сотрудников мэрии вирус не был выявлен», – добавил собеседник.

Как ранее писал Сиб.фм, о заражении мэра Анатолия Локтя коронавирусом стало известно 23 октября. В тот же день градоначальник подтвердил эту информацию на личной странице в Instagram.

«Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за моё здоровье – благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй», – написал Локоть под фото из больничной палаты.

Напомним, ранее вирусологи объяснили заражение мэра Анатолия Локтя коронавирусом, несмотря на пройденную вакцинацию.