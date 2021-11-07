Коронавирус после вакцинации: почему люди заражаются после прививки - врачи рассказали, кто в зоне риска

Фото: Минздрав Новосибирской области

СМИ периодически сообщают о новых случаях COVID-19 среди вакцинированных, и многие из тех, кто ещё не успел привиться, начинают опасаться возможных негативных последствий? Почему люди заболевают после вакцинации, и почему прививка не даёт стопроцентной защиты от коронавируса — в материале Сиб.фм.

Медики не скрывают, что от заражения коронавирусом не застрахованы даже вакцинированные. Более того, известны случаи, когда привитые заболевали неоднократно. К слову, об одном из таких Сиб.фм писал в ноябре.

Почему люди заражаются, а врачи продолжают настаивать на вакцинации, объяснил инфекционист, к.м.н. и главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. По его словам, причин может быть несколько.

Почему после вакцинации люди всё равно болеют коронавирусом?

Во-первых, у всех есть особенности иммунной системы, поэтому реакция на вакцину индивидуальна. Для некоторых стандартная дозировка может быть недостаточной или, наоборот, избыточной.

«Так как все учёные и производители вакцины изначально понимают это, то они открыто говорят о том, что ни одна вакцина не даёт 100-процентную защиту», — пояснил эксперт.

Во-вторых, вакцина направлена прежде всего на сокращение числа летальных случаев и тяжёлых последствий заболевания. Причём это можно сказать про любую вакцину: как от COVID-19, так и от клещевого энцефалита или гриппа, уточнил Поздняков.

«Действительно, по известным нам данным, люди после вакцинации болеют намного легче — без поражения лёгких, цитокиновых бурь и тромбозов крупных сосудов. У них всё это проходит максимально приближенно к обычному ОРВИ с небольшим астеническим синдромом. Разумеется, даже такая форма заболевания неприятна, но по крайней мере не так опасна, что уже можно расценивать как большой плюс», — отметил инфекционист.

Вирусолог, член-корреспондент РАН и доктор биологических наук из Новосибирска Сергей Нетёсов добавил, что на риск инфицирования также влияет поведение человека после вакцинации. Есть определённые вещи, которые нельзя делать в срок, когда формируется иммунитет после прививки, подчеркнул он.

«Важно понимать, в какой срок после вакцинации заболели привитые. Потому что иммунитет формируется не сразу. Вакцина срабатывает на 70 % спустя две недели после первой прививки и на 91,6 % спустя три недели после второй прививки», — рассказал вирусолог.

Иммунитет к вирусу появляется спустя 42 дня после первой прививки, и это с учётом того, что второй компонент человек получил через три недели с момента первого укола, уточнил Нетёсов. Чтобы дать организму выработать максимальное количество антител, нужно продолжать соблюдать необходимые профилактические меры: носить маски, тщательно мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, подытожил он.

Напомним, Сиб.фм также писал, после какой вакцины чаще всего заболевают привитые. В материале можно увидеть статистику по заражениям после разных препаратов и узнать о самом опасном периоде после вакцинации.