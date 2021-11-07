Можно ли получить QR-код после первой прививки от коронавируса

Фото Густаво Зырянова

Введение системы QR-кодов уже сподвигло многих россиян привиться от коронавируса. Некоторые начали склоняться к тому, чтобы пойти на вакцинацию, и задаются вопросом: заветный сертификат появится уже после первого укола или только после второго? Сиб.фм отвечает на популярный вопрос.

Сертификат о вакцинации появляется в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуги» только после получения финальной дозы вакцины и содержит отметки о датах вакцинации, названии и серии вакцины, а также QR-код для проверки.

Как правило, письмо от «Госуслуг» приходит в течение суток, но в зависимости от особенностей работы медорганизации и места, где была сделана прививка, этот срок может составлять несколько дней.

Почему речь идёт именно о «финальной дозе» вакцины? Дело в том, что единственную однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» теперь ставят либо тем, кто переболел коронавирусом и может подтвердить это документально, либо ранее привитым. Такое решение приняли в Минздраве РФ в связи с ажиотажным спросом на препарат.

Напомним, в преддверии новых ковидных ограничений «Спутник Лайт» стал крайне востребованным, в том числе в Новосибирской области. Жители начали выбирать эту вакцину, чтобы сэкономить время и быстрее получить заветный QR-код. В результате появились сообщения, что в ряде субъектов, в частности, в Санкт-Петербурге, Свердловской и Челябинской областях, препарат полностью закончился. Ещё в нескольких регионах его запасы значительно сократились. 31 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил об ограничениях на использование «Лайта».