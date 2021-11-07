В Новосибирске стоимость квадратного метра в новостройке превысила 72 тысячи рублей

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Стоимость квадратного метра жилья в новостройках Новосибирска впервые превысила 70 тысяч рублей.

Удорожание квадратного метра жилья за год в Новосибирске составило около 13 тысяч рублей или 16,13%. Об этом сообщили в Новосибирскстате.

Эксперты подсчитали, что по итогам 3 квартала 2021 года средняя стоимость квадратного метра жилья в Новосибирске составила 72 196 рублей. Специалисты отметили, что подорожание шло планомерно.

Годом ранее средняя стоимость «квадрата» в новостройке составляла 59 696 рублей. Во втором квартале 2021 года цена поднялась до 69 965 рублей.

В других категориях жилья повышение цен заметно меньше. Например, квадратный метр на вторичном рынке подорожал на 8,85% за год до 64 440 рублей. «Квадрат» жилья в категории «низкого качества» оценивается в 51 240 рубле, «улучшенного качества» — в 78 083 рубля.

Самые дорогие квартиры в Новосибирске относятся к категории «элитные»: 112 603 рубля за «квадрат» на вторичном рынке и от 139 922 рублей в новостройках.

Напомним, ранее стало известно, что за 3 квартал 2021 года квартир в новостройках Новосибирской области стало больше почти на 3 тысячи.