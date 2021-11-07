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Новосибирцев возмутило перекрытие воротами улицы Маяковского

Фото Новосибирцев возмутило перекрытие воротами улицы Маяковского
Фото Новосибирцев возмутило перекрытие воротами улицы Маяковского

Фото АСТ-54

Участок дороги по улице Маяковского в Октябрьском районе Новосибирска оказался перекрыт с двух сторон.

В субботу 6 ноября, жителей Новосибирска возмутило перекрытие улицы Маяковского. Здесь, в районе дома №5 по улице Толстого, с двух сторон появились ворота. Об инциденте рассказали подписчики сообщества "АСТ-54" ВКонтакте.

"Двадцать лет здесь живём и всегда был сквозной проезд, ведь это не внутридомовая территория, а городская улица, — негодует местный житель. — Сегодня общался с работниками, они сказали, что это территория дома и ТСЖ закрывает её. Как бы все на законном основании, но как людям быть в этой ситуации? Строят новые дома вокруг да около и вот сюрприз, чтоб жизнь сказкой не казалась".

Сейчас недовольные жители Октябрьского района готовят обращение в местную администрацию.

Фото Новосибирцев возмутило перекрытие воротами улицы Маяковского 2

Напомним, ранее жители дома № 58/1 по улице Аэропорт пожаловались на застройщика «Нормандии Неман» из-за появившихся на здании трещин. Люди полагают, что их дом начал разрушаться из-за того, что на соседнем участке рабочие забивают сваи.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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