Новые выплаты россиянам готовят в Госдуме из-за роста инфляции

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Новые меры поддержки граждан России готовы одобрить депутаты Государственной Думы в связи с ростом инфляции, которая "съедает" доходы граждан.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил о возможном появлении в России новых мер поддержки граждан. Материальная помощь может потребоваться из-за роста инфляции, которая съедает доходы россиян. О готовности пересмотреть расходные статьи бюджета в пользу осуществления дополнительных выплат людям Володин заявил в интервью программе «Мнение» на телеканале «Россия 24».

«Если инфляция по итогам года будет выше, чем предполагалось, нам придется принимать решения, вносить коррективы, оказывать дополнительную помощь людям, потому что инфляция „съедает“ доходы», — сказал председатель Государственной Думы.

Он подчеркнул, что задача парламентариев, как представителей власти, — не допустить снижения качества жизни россиян.

"Надо будет пересматривать ряд статей бюджета и расходных полномочий — делать все для того, чтобы у граждан не снизились условия жизни", — заявил Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что в случае изменений в макроэкономике, происходящих не в пользу рядовых граждан, будут приниматься дополнительные решения о социальной поддержке граждан.

«Мы просто будем обязаны это сделать», — отметил Володин.