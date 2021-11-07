Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика общество

Новые выплаты россиянам готовят в Госдуме из-за роста инфляции

Фото Новые выплаты россиянам готовят в Госдуме из-за роста инфляции
Фото Новые выплаты россиянам готовят в Госдуме из-за роста инфляции

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новые меры поддержки граждан России готовы одобрить депутаты Государственной Думы в связи с ростом инфляции, которая "съедает" доходы граждан.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил о возможном появлении в России новых мер поддержки граждан. Материальная помощь может потребоваться из-за роста инфляции, которая съедает доходы россиян. О готовности пересмотреть расходные статьи бюджета в пользу осуществления дополнительных выплат людям Володин заявил в интервью программе «Мнение» на телеканале «Россия 24».
«Если инфляция по итогам года будет выше, чем предполагалось, нам придется принимать решения, вносить коррективы, оказывать дополнительную помощь людям, потому что инфляция „съедает“ доходы», — сказал председатель Государственной Думы.
Он подчеркнул, что задача парламентариев, как представителей власти, — не допустить снижения качества жизни россиян.
"Надо будет пересматривать ряд статей бюджета и расходных полномочий — делать все для того, чтобы у граждан не снизились условия жизни", — заявил Володин.
Председатель Госдумы подчеркнул, что в случае изменений в макроэкономике, происходящих не в пользу рядовых граждан, будут приниматься дополнительные решения о социальной поддержке граждан.
«Мы просто будем обязаны это сделать», — отметил Володин.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13755
Онколог назвал главную причину любого рака
12029
Учёные доказали, что COVID-19 не вызывает поражение клеток мозга
9621
В Новосибирской области 25-летний парень напоил и изнасиловал школьницу
9498
Часть россиян получат от государства 25 тысяч рублей в 2022 году
9134
Онколог объяснил, может ли прививка от COVID-19 вызвать рак
8694
Собчак встретилась с бывшим мужем и дочерью погибшей в ДТП уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой
8215
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя