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Нужен ли отрицательный ПЦР-тест в школе после каникул за рубежом: разъяснение Роспотребнадзора

Фото Нужен ли отрицательный ПЦР-тест в школе после каникул за рубежом: разъяснение Роспотребнадзора
Фото Нужен ли отрицательный ПЦР-тест в школе после каникул за рубежом: разъяснение Роспотребнадзора

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Эксперты Роспотребнадзора объяснили россиянам, нужно ли делать ПЦР-тест школьникам после поездки за границу.

В Роспотребнадзоре напомнили, что все граждане Российской Федерации вне зависимости от возраста обязаны сдать ПЦР-тест после возвращения из-за границы.

«Добрый вечер, уважаемые родители! Все здоровы? Если есть больные ковидом дети или родители, отпишитесь в личку. Если кто-то ездил отдыхать за границу, то в школу только с отрицательным тестом ПЦР», – пишут в школьных чатах Новосибирска.

Жители Новосибирска возмутились требованиями школьной администрации предъявить ПЦР-тест школьников, выезжавших за рубеж во время каникул. Однако эта просьба небезосновательна. 7 июля 2021 года вступило в силу постановление главного санитарного врача Российской Федерации, согласно которому все граждане страны обязаны пройти ПЦР-тестирование после возвращения из-за границы.

При этом предъявлять результат теста школьной администрации родители ребенка не обязаны. Результаты ПЦР важно загрузить на портал Госуслуг.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области школьники уйдут на дистант с 8 ноября из-за COVID-19.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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