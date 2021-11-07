В Новосибирской области школьники уйдут на дистант с 8 ноября из-за COVID-19

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В Бердске из-за коронавируса часть классов переведут на дистанционное обучение с 8 ноября.

После окончания нерабочей недели и школьных каникул часть классов в Бердске отправят на дистант. Решение будут принимать директора школ, сообщили в управлении образования города.

«Пока планируется отправить детей на дистант до 11 ноября», — пишут в медиа.

В понедельник, 8 ноября, в Новосибирской области закончатся школьные каникулы. При этом часть классов в школах Бердска отправят на дистант. Так, в школе №1 коронавирусом заболел один из учеников. Директор образовательного учреждения подписал приказ о переводе учащихся на дистанционное обучение. По предварительным данным, оно продлится до 11 ноября.

Глава управления образования Бердска Михаил Каркавин отметил в беседе с изданием «Курьер.Среда», что директора школ сами принимают решения о введении карантина в классах и переводе школьников на дистант из-за коронавруса.

Напомним, по распоряжению Роспотребнадзора, карантин длится 14 дней с того момента, когда заболевший COVID-19 школьник последний раз был на занятиях.

Ранее Сиб.фм писал, что власти решат вопрос о продлении локдауна в Новосибирской области 8 ноября. Ученый-вирусолог из Новосибирска Сергей Седых заявил о необходимости продлить режим нерабочих дней в регионе на 3 недели.