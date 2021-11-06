Новосибирский ученый заявил о необходимости продлить нерабочие дни на 3 недели

Густаво Зырянов / Сиб.фм
Ученый-вирусолог из Новосибирска заявил, что после 7 ноября в регионе нужно продлить локдаун.
Кандидат биологических наук Сергей Седых сообщил, что для улучшения эпиобстановки в Новосибирской области важно продлить нерабочие дни не меньше, чем на три недели.
«Заболеваемость и смертность в Новосибирской области за нерабочую неделю не снизится, и с этим надо что-то делать», – заявил ученый.
По словам вирусолога, продолжительность локдауна должна составлять не менее месяца.
«Если во время нерабочих дней продолжат действовать детские сады, а метро будет работать по режиму выходных, эффект останется минимальным», – отметил Седых.
Ранее сообщалось, что власти Новосибирска решат, продлят ли режим нерабочих дней в регионе, на совещании 8 ноября. При этом вероятность положительного решения не слишком высокая.
А вот школьники сядут за парты сразу после каникул, в понедельник.
Сиб.фм писал, что 52 процента жителей Новосибирска выступают против продления режима нерабочих дней.
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