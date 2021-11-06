Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Новосибирский ученый заявил о необходимости продлить нерабочие дни на 3 недели

Фото Новосибирский ученый заявил о необходимости продлить нерабочие дни на 3 недели
Фото Новосибирский ученый заявил о необходимости продлить нерабочие дни на 3 недели

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Ученый-вирусолог из Новосибирска заявил, что после 7 ноября в регионе нужно продлить локдаун.

Кандидат биологических наук Сергей Седых сообщил, что для улучшения эпиобстановки в Новосибирской области важно продлить нерабочие дни не меньше, чем на три недели.

«Заболеваемость и смертность в Новосибирской области за нерабочую неделю не снизится, и с этим надо что-то делать», – заявил ученый.

По словам вирусолога, продолжительность локдауна должна составлять не менее месяца.

«Если во время нерабочих дней продолжат действовать детские сады, а метро будет работать по режиму выходных, эффект останется минимальным», – отметил Седых.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирска решат, продлят ли режим нерабочих дней в регионе, на совещании 8 ноября. При этом вероятность положительного решения не слишком высокая.

А вот школьники сядут за парты сразу после каникул, в понедельник.

Сиб.фм писал, что 52 процента жителей Новосибирска выступают против продления режима нерабочих дней.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

83298
Россияне получат по 13 тысяч рублей от правительства в декабре 2021 года
14117
Названа возможная причина падения рабочих в кипяток в лицее Новосибирска
12376
Россияне получат по 15600 рублей от государства в ноябре и декабре 2021 года
9795
В Новосибирске дорожники игнорируют замечания властей и кладут асфальт в мокрый снег
9655
В Новосибирске в первый нерабочий день зафиксированы пробки в 8 баллов
9206
В Новосибирской области 25-летний парень напоил и изнасиловал школьницу
8825
Онколог объяснил, может ли прививка от COVID-19 вызвать рак