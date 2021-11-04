Стало известно, продлят ли в Новосибирске нерабочие дни после 7 ноября

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Власти Новосибирской области примут решение о продлении нерабочих дней в регионе 8 ноября.

8 ноября власти региона обсудят вопрос о продлении режима нерабочих дней в Новосибирске после 7 ноября. Сиб.фм разобрался, какова вероятность продления локдауна в Новосибирской области.

«В Новосибирской области установлен очередной рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки», – сообщили в Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Властям региона предстоит принять непростое решение: сохранить локдаун или не продлевать режим нерабочих дней, который официально закончится в России 7 ноября. Глава государства Владимир Путин разрешил губернаторам субъектов Российской Федерации самим решать этот вопрос, исходя из эпидемиологической обстановки в регионе. В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что обсудят продление нерабочих дней на совещании 8 ноября.

При этом эпидобстановка в регионе остается тяжелой. В Новосибирской области снова выявили рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Кроме того, с 3 ноября власти ужесточили режим самоизоляции для пожилых: если раньше он был обязательным для граждан старше 65 лет, то сейчас дома должны оставаться новосибирцы в возрасте старше 60 лет.

Исходя из эпидемиологической обстановки и ужесточения коронавирусных мер, вероятность того, что власти примут решение о продлении нерабочих дней, есть, но не слишком высокая.

На данный момент уже известно, что школьные каникулы закончатся 7 ноября. С 8 ноября школьники Новосибирской области сядут за парты.

Ранее Сиб.фм писал, что более 50 процентов жителей Новосибирска выступают против продления локдауна.