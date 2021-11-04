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общество

Свыше 50% жителей Новосибирска против продления локдауна

Фото Свыше 50% жителей Новосибирска против продления локдауна
Фото Свыше 50% жителей Новосибирска против продления локдауна

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Больше половины жителей Новосибирска выступили против того, чтобы власти продлевали локдаун.

За жесткие ограничения в основном выступают молодые люди в возрасте до 24 лет, сообщили в исследовательском центре портала SuperJob.

«В Новосибирске меньше одной четвертой части горожан высказались в поддержку жестких антикоронавирусных мер», – говорится в исследовании.

Портал SuperJob выяснил, как россияне относятся к режиму нерабочих дней. Лишь каждый четвертый сибиряк выступает за продление выходных. Всего в стране продлить локдаун хотят 26 % граждан. Чаще всего такие меры поддерживают молодые люди.

В Новосибирске процент горожан, которые не хотят продления нерабочих дней, практически самый низкий по стране.

Ранее Сиб.фм писал, что 8 ноября новосибирские власти решат, будут ли продлять нерабочие дни в Новосибирской области. А с 3 ноября губернатор региона отправил на самоизоляцию пожилых людей старше 60 лет.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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