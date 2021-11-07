Общественник Мезенцев сравнил уборку дорог в Новосибирске и за городом

Скриншот из видео "АСТ-54" "ВКонтакте"

Активист Михаил Мезенцев, проанализировав состояние проезжей части на дорогах в Новосибирске и загородных трассах, пришел к выводу, что первые чистят хуже.

Эксперт дорожной инспекции Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Мезенцев сравнил уборку снега на областных трассах и на магистралях в Новосибирске.

Общественник опубликовал «ВКонтакте» видеоролик, на котором запечатлены поездки по загородной трассе и по одной из новосибирских улиц. В первом случае дорожное полотно очищено от снега, во втором – на видео запечатлена снежная каша на проезжей части.

Мезенцев подчеркнул, что ему каждый год стыдно «перед гостями из соседних городов, регулярно приезжающими к нам на выходные, чтобы посетить торговые и развлекательные центры, зоопарк или аквапарк».

Пользователи соцсети в комментариях разделились на два лагеря: одни поддержали Мезенцева, подчеркнув, что ситуация на загородных трассах гораздо лучше, чем на городских дорогах; другие обратили внимание, что накануне в Новосибирске была замечена уборочная техника.

Напомним, по прогнозу синоптиков в Новосибирске ожидается потепление до +4 и снегопад на следующей неделе.