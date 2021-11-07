Осложнения после вакцины от COVID-19 – самые частые побочные эффекты от прививки в ноябре 2021 года

Фото Густаво Зырянова

Каждый организм в силу индивидуальных особенностей реагирует на вакцинацию от коронавируса по-своему, но есть побочные эффекты, которые возникают у большинства привитых. О чём речь и как долго обычно даёт знать о себе укол – в материале Сиб.фм.

Многие после вакцинации от COVID-19 отмечали у себя симптомы, характерные для ОРВИ. О них говорили ещё те, кто привился в первых рядах, когда такая возможность только появилась.

На сегодняшний день ничего не изменилось, и в первые-вторые сутки после прививки, независимо от выбранной вакцины, обычно развиваются те же типичные кратковременные общие и местные реакции:

озноб;

повышение температуры тела (не выше 38,5 градуса);

боль в мышцах и суставах;

усталость;

головная боль;

болезненность в месте укола;

покраснение.

Как правило, они бесследно проходят в течение 2-3 дней. Если жар слишком мучает или не спадает, допустимо прибегнуть к помощи нестероидных противовоспалительных препаратов, говорится на портале стопкоронавирус.рф.

К врачу следует обращаться в том случае, если реакция на вакцину сохраняется более 7 дней, а также при возникновении тяжёлых аллергических реакций (например, крапивницы, отёка Квинке) и при температуре выше 38,5 градуса.

Во Всемирной организации здравоохранения ранее объясняли, почему слабо и умеренно выраженные побочные эффекты после вакцинации являются нормой. Дело в том, что иммунная система после укола провоцирует в организме определённые реакции, в частности, повышение температуры, чтобы уничтожить вирус.

Напомним, по словам клинического фармаколога Андрея Коняхина, температуру можно считать положительным явлением, поскольку она показывает степень формирования иммунитета. Если она не превышает 38 градусов, то это говорит о хорошей реакции иммунной системы и нормальном течении поствакцинальной стадии, отмечал специалист.