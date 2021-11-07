Председатель Госдумы Володин заявил о новых выплатах для россиян

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости оказания дополнительной помощи людям, поскольку инфляция «съедает» доходы.

Высокие темпы инфляции в России вынуждают депутатов Госдумы пересматривать статьи бюджета, что оказать дополнительную помощь гражданам страны. О новых мерах поддержки председатель ГД Вячеслав Володин заявил в интервью программе «Мнение» на телеканале «Россия 24».

«Если инфляция по итогам года будет выше, чем предполагалось, нам придется принимать решения, вносить коррективы, оказывать дополнительную помощь людям, потому что инфляция "съедает" доходы», — сказал Вячеслав Володин.

По его словам, не исключён пересмотр некоторых статей бюджета и расходных полномочий, чтобы у жителей России не снизился уровень жизни. В случае изменений в макроэкономике, будут приниматься дополнительные решения о социальной поддержке граждан.

«Мы просто будем обязаны это сделать», — заявил председатель Госдумы.

Напомним, в ноябре блокадники Ленинграда получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, такое решение принял президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что поддержка защитников города, который был осаждён в годы войны, — священный нравственный долг.

Полный перечень выплат на детей в ноябре 2021 года можно найти в публикации.