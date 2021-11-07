Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика общество

Председатель Госдумы Володин заявил о новых выплатах для россиян

Фото Председатель Госдумы Володин заявил о новых выплатах для россиян
Фото Председатель Госдумы Володин заявил о новых выплатах для россиян

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости оказания дополнительной помощи людям, поскольку инфляция «съедает» доходы.

Высокие темпы инфляции в России вынуждают депутатов Госдумы пересматривать статьи бюджета, что оказать дополнительную помощь гражданам страны. О новых мерах поддержки председатель ГД Вячеслав Володин заявил в интервью программе «Мнение» на телеканале «Россия 24».
«Если инфляция по итогам года будет выше, чем предполагалось, нам придется принимать решения, вносить коррективы, оказывать дополнительную помощь людям, потому что инфляция "съедает" доходы», — сказал Вячеслав Володин.
По его словам, не исключён пересмотр некоторых статей бюджета и расходных полномочий, чтобы у жителей России не снизился уровень жизни. В случае изменений в макроэкономике, будут приниматься дополнительные решения о социальной поддержке граждан.
«Мы просто будем обязаны это сделать», — заявил председатель Госдумы.

Напомним, в ноябре блокадники Ленинграда получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, такое решение принял президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что поддержка защитников города, который был осаждён в годы войны, — священный нравственный долг.

Полный перечень выплат на детей в ноябре 2021 года можно найти в публикации.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13755
Онколог назвал главную причину любого рака
12029
Учёные доказали, что COVID-19 не вызывает поражение клеток мозга
9621
В Новосибирской области 25-летний парень напоил и изнасиловал школьницу
9498
Часть россиян получат от государства 25 тысяч рублей в 2022 году
9134
Онколог объяснил, может ли прививка от COVID-19 вызвать рак
8694
Собчак встретилась с бывшим мужем и дочерью погибшей в ДТП уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой
8215
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя