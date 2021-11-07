Председатель Госдумы Володин заявил о новых выплатах для россиян

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости оказания дополнительной помощи людям, поскольку инфляция «съедает» доходы.
Напомним, в ноябре блокадники Ленинграда получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, такое решение принял президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что поддержка защитников города, который был осаждён в годы войны, — священный нравственный долг.
Полный перечень выплат на детей в ноябре 2021 года можно найти в публикации.
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