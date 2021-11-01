Детские выплаты и пенсии в ноябре-2021: кто получит прибавку, а кого оставят без денег

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В ноябре 2021 года повысят пенсии бывшим лётчикам и шахтёрам, двойная страховая выплата по старости положена россиянам, кому за 80. ПФР с 1 ноября 2021 года приглашает одиноких родителей детей с 8 до 16 лет оформить новую социальную выплату. Пенсии и социальные выплаты в ноябре придут по графику или заранее.

Детские выплаты

Новая социальная выплата от ПФР направлена на молодых одиноких родителей, испытывающих материальные трудности. Оформить пособие в ноябре смогут граждане, отвечающие ряду установленных критериев: наличие на иждивении ребёнка в возрасте 8–16 лет; воспитание ребёнка в одиночку – второй родитель отсутствует; доход семьи меньше прожиточного минимума в субъекте РФ.

Выплаты полагаются одинокому родителю на каждого ребёнка с 8 до 16 лет и будут назначаться на один календарный год. Сумма к получению составит 50 % прожиточного минимума в регионе проживания заявителя. Средний размер одной выплаты окажется на уровне 7000 рублей и будет зависеть от региона проживания.

Нерабочие дни в начале ноября не должны повлиять на график выплаты детских пособий. Выплаты на детей по линии Пенсионного фонда (от 8 до 17 лет, «путинские» на второго ребёнка), обычный срок которых приходится на период с 1 по 7 число, будут перечислены на счета получателей без задержек.

Детские пособия по линии соцзащиты (например, «маленькие детские», пособия от 3 до 7 лет, «путинские» на первого ребёнка и т.д.) в ноябре также поступят вовремя или заранее. Точный график выплаты детских пособий можно уточнить в соответствующем отделении соцзащиты населения.

Пенсии

В 2021 году размер страховых выплат по старости составляет 6044,48 рубля. С ноября люди, которым исполнилось 80 лет в октябре, будут получать двойной размер этой страховой выплаты – 12088,96 рубля.

Бывших лётчиков и шахтёров ждёт плановое повышение пенсии. До 30 апреля лётчики получали 12475,83 рубля, а шахтёры – 3852,36 рубля. Эти доплаты пересматриваются каждые три месяца. Следующий плановый пересмотр этих выплат предстоит как раз 1 ноября.

Защитникам блокадного Ленинграда в ноябре переведут по 50 тысяч рублей – единовременно. В честь 80-летия Дороги жизни. Всего федеральную выплату должны получить более 75 тысяч человек. Деньги ветеранам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ПФР начислит автоматически.

Напомним, даты и процент индексации пенсий пенсионерам в 2022 году уже назвал министр труда.