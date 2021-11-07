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Россия возобновляет авиасообщение с Таиландом: рейсы из Новосибирска в Таиланд с 9 ноября

Фото Россия возобновляет авиасообщение с Таиландом: рейсы из Новосибирска в Таиланд с 9 ноября
Фото Россия возобновляет авиасообщение с Таиландом: рейсы из Новосибирска в Таиланд с 9 ноября

Фото pixabay.com

С 9 ноября Россия официально возобновляет авиасообщение с Таиландом. Самолёты будут летать из Москвы в Бангкок и на Пхукет с частотой два рейса в неделю, а также из аэропортов других городов РФ, где возобновлены международные рейсы. В частности, из Толмачёво в Новосибирске.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, с 9 ноября Россия восстанавливает авиасообщение с ещё с одной страной – Таиландом. Рейсы будут выполняться в Бангкок и на Пхукет из Москвы и других городов, откуда возобновлены международные полёты. Новосибирск входит в их число.

Если зайти на сайт авиакомпании S7 и попробовать приобрести билет в Таиланд, то можно увидеть, что 9-го числа есть рейсы в Бангкок и на Пхукет. Билет в столицу королевства можно приобрести минимум за 29 361 рубль, на остров – за 35 613 рублей. Правда, за эти деньги придётся терпеть множество продолжительных пересадок.

Однако уже с 13 ноября перевозчик запустит прямые рейсы. Ранее в S7 заявили, что отдыхающие смогут улетать из Новосибирска в Таиланд раз в неделю по субботам. Полёт будет длиться 8 часов. Вернуться обратно можно также раз в неделю в субботу.

Напомним, что в минувшую субботу, 6 ноября, в Таиланд прибыл первый за 19 месяцев авиарейс из РФ. «Аэрофлот» доставил пассажиров из Москвы на Пхукет. Сообщалось, что коронавирус у прибывших россиян обнаружен не был.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Теги

отдых
путешествия
Россия
Новосибирск
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