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общество

Россияне получат по 11 100 рублей 8 ноября 2021 года

Фото Россияне получат по 11 100 рублей 8 ноября 2021 года
Фото Россияне получат по 11 100 рублей 8 ноября 2021 года

Pixabay.com

8 ноября деньги получат россияне, которые не дождались выплат 26 октября.

Часть россиян не получили выплаты на детей в октября. Власти пообещали выплатить деньги 8 ноября, сообщили медиа.

С 8 ноября россиянам на карты начнут поступать деньги за октябрь. Речь идет о выплатах в размере одного детского прожиточного минимума родителям трех и более детей. Из-за задержки в финансировании получатели пособий не получили октябрьские выплаты. Деньги распределяют региональные власти, однако финансируются выплаты из федерального бюджета. В октября средства из казны не поступили в региона, поэтому вместо 26 октября деньги придут 8 ноября.

Пособие начисляется родителям, у которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года. При этом право на выплаты имеют семьи, средний доход в которых на человека не превышает суммы двух прожиточных минимум в субъекте Российской Федерации.

Размер выплаты составляет один прожиточный минимум. Средний размер прожиточного минимума в России составляет 11 100 рублей, сообщает PRIMPRESS.

Ранее Сиб.фм писал, что часть россиян получат от государства 25 тысяч рублей в 2022 году.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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