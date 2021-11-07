Врачи назвали самые неожиданные симптомы рака

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Онкологи заявили, что предвестником рака может быть даже потеря аппетита.

Британские врачи-онкологи рассказали, какие неожиданные симптомы свидетельствуют о развитии онкологических заболеваний, сообщили медиа.

Группа британских исследователей привели данные о том, что на появление рака могут указывать самые безобидные на первый взгляд симптомы. Так, о развитии рака поджелудочной железы может говорить потеря аппетита и веса, а также пожелтение кожи и белков глаз – это происходит из-за того, что в организме скапливается продукт распада билирубин.

Другими неочевидными симптомами рака ученые называют чувство усталости, повышенную температуру, дрожь в теле, тошноту, а также боли в верхней части живота.

При появлении таких признаков врачи рекомендуют пройти осмотр у специалиста и сдать необходимые анализы. Своевременное обращение к врачу поможет начать лечение как можно раньше и повысить шансы на выздоровление, сообщают РИА Новости.

Ранее Сиб.фм писал, что является основной причиной любого рака.