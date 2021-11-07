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Врачи назвали самые неожиданные симптомы рака

Фото Врачи назвали самые неожиданные симптомы рака
Фото Врачи назвали самые неожиданные симптомы рака

Pixabay.com

Онкологи заявили, что предвестником рака может быть даже потеря аппетита.

Британские врачи-онкологи рассказали, какие неожиданные симптомы свидетельствуют о развитии онкологических заболеваний, сообщили медиа.

Группа британских исследователей привели данные о том, что на появление рака могут указывать самые безобидные на первый взгляд симптомы. Так, о развитии рака поджелудочной железы может говорить потеря аппетита и веса, а также пожелтение кожи и белков глаз – это происходит из-за того, что в организме скапливается продукт распада билирубин.

Другими неочевидными симптомами рака ученые называют чувство усталости, повышенную температуру, дрожь в теле, тошноту, а также боли в верхней части живота.

При появлении таких признаков врачи рекомендуют пройти осмотр у специалиста и сдать необходимые анализы. Своевременное обращение к врачу поможет начать лечение как можно раньше и повысить шансы на выздоровление, сообщают РИА Новости.

Ранее Сиб.фм писал, что является основной причиной любого рака.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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