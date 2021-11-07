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общество

Ученые объяснили, кого вакцинация не спасет от COVID-19

Фото Ученые объяснили, кого вакцинация не спасет от COVID-19
Фото Ученые объяснили, кого вакцинация не спасет от COVID-19

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Ученые заявили, что некоторых людей от коронавируса не спасет даже прививка.

Исследования итальянских ученых доказали, что часть людей, заболевших коронавирусом, имеют высокий риск умереть даже после вакцинации от COVID-19, сообщили СМИ.

«Это пожилые люди, которые страдают большим количеством хронических заболеваний», – заявили ученые.

Исследователи определили, что скончаться после вакцинации от коронавируса рискуют пожилые люди с несколькими сопутствующими заболеваниями. Чаще всего это болезни сердечно-сосудистой системы, онкология и деменция.

Ученые изучили данные о смертности от коронавируса с 1 февраля по 5 октября 2021 года. За это время в Италии от COVID-19 умерло около 38 тысяч итальянцев. 33 тысячи из них не были вакцинированы, сообщает Reuters.

Ранее Сиб.фм писал, может ли прививка от коронавируса вызвать рак.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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