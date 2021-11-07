Утреннее ДТП с 3 автомобилями на Ипподромской попало на видео в Новосибирске

Фото и видео из телеграм-канала "АСТ-54 Black"

7 ноября камера видеорегистратора запечатлела момент столкновения трёх иномарок в Заельцовском районе Новосибирска.

Один человек пострадал в автомобильной аварии, произошедшей на пересечении улиц Кропоткина и Ипподромской в Новосибирске. Около 9 часов утра около дома №46 по улице Ипподромской столкнулись автомобили марок «Nissan», «Toyota Highlander» и «KIA Rio». В ДТП пострадал водитель автомобиля Nissan 1981 года рождения, который предварительно получил травму головы и был доставлен в лечебное учреждение, сообщили в ГИБДД по Новосибирску. В настоящее время автоинспекторы разбираются в обстоятельствах инцидента.

Позже в телеграмм-канале «АСТ-54 Black» появилась запись момента столкновения. На кадрах видно, что водитель Nissan пытался проехать перекрёсток на красный сигнал светофора.

На месте инцидента работала спасательная бригада, которая обеспечила противопожарную безопасность транспортных средств и их стабилизацию от перемещения по проезжей части.

Напомним, под Новосибирском произошло тройное смертельное ДТП.