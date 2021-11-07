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В Новосибирске неизвестный водитель обворовал АЗС

Фото В Новосибирске неизвестный водитель обворовал АЗС
Фото В Новосибирске неизвестный водитель обворовал АЗС

Vk.com / act54

Вечером 6 ноября житель Новосибирска заправился на АЗС на улице Сибиряков-Гвардейцев, но не оплатил бензин.

Инцидент произошел вечером в субботу, 6 ноября. Мужчина заправился на АЗС по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 47а и уехал, не заплатив за бензин, сообщили очевидцы.

Неизвестный мужчина решил заправить автомобиль на автозаправке на улице Сибиряков-Гвардейцев. Потом он сбежал с АЗС, не рассчитавшись за топливо.

Информация об инциденте появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора публикации, неизвестный водитель даже не вышел из машины и уехал с заправки, не заплатив за бензин. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Ранее Сиб.фм писал, что мошенница из Новосибирска обманула следователя, продав ему несуществующую машину.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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