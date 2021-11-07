В Новосибирске ожидается потепление до +4 и снегопад на следующей неделе

ФОТО СИБ.ФМ, скриншоты с сайтов Яндекс.Погода и Гисметео.ру

На неделе с 8 по 14 ноября в Новосибирской области ожидается потепление. Днём воздух будет прогреваться до +4, при этом будет идти снег с дождём.

Потепление с мокрым снегом ожидается в Новосибирской области на следующей неделе. Уже в понедельник, 8 ноября, в городе воздух прогреется до +2 градусов, погода будет облачной с прояснениями. Об этом сообщает сервис "Яндекс. Погода".

Плюсовые температуры в городе установятся на протяжении всей рабочей недели. Самым тёплым днём станет среда, 10 ноября. Днём столбики термометров покажут +3 градуса, ночью ожидается 0 градусов.

Впрочем, уже с четверга, 11 ноября, в столице Сибири вновь начнёт холодать. Дневные температуры упадут до 0 градусов, ночью станет -5 -6. На смену слякоти придет снегопад — 11 и 13 ноября он будет особенно сильным.

По данным сервиса Гисметео.ру, в четверг, 11 ноября новосибирцам стоит готовиться к мощному снегопаду. За сутки выпадет 14,5 мм осадков.

Напомним, ранее начальник Гидрометцентра ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Анна Лапчик рассказала о приходе в Новосибирск оттепели с 8 ноября.