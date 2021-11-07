В России обновили список доходов для удержания алиментов

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Правительство РФ опубликовало новый перечень доходов, из которых разрешено удерживать алименты на содержание несовершеннолетних детей.

На портале правовой информации опубликован новый список доходов для удержания алиментов. Последний раз поправки в документ вносили в 2019 году.

В списке доходов, из которых можно удерживать выплаты на содержание детей, по-прежнему содержатся все виды зарплат, гонорары, пенсии, стипендии, пособия, денежные довольствия, если речь идёт о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов, и т.д. Нововведения – алименты можно удерживать с доходов самозанятых и выплат, полученных в результате налоговых вычетов.

Напомним, в октябре житель Новосибирска начал выплачивать алименты своему 15-летнему сыну, когда у него едва не арестовали новый автомобиль Honda Crosstour. Общая сумма задолженности новосибирца на содержание собственного ребёнка составила более 200 тысяч рублей.