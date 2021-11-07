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общество

В России обновили список доходов для удержания алиментов

Фото В России обновили список доходов для удержания алиментов
Фото В России обновили список доходов для удержания алиментов

Фото Сиб.фм

Правительство РФ опубликовало новый перечень доходов, из которых разрешено удерживать алименты на содержание несовершеннолетних детей.

На портале правовой информации опубликован новый список доходов для удержания алиментов. Последний раз поправки в документ вносили в 2019 году.

В списке доходов, из которых можно удерживать выплаты на содержание детей, по-прежнему содержатся все виды зарплат, гонорары, пенсии, стипендии, пособия, денежные довольствия, если речь идёт о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов, и т.д. Нововведения – алименты можно удерживать с доходов самозанятых и выплат, полученных в результате налоговых вычетов.

Напомним, в октябре житель Новосибирска начал выплачивать алименты своему 15-летнему сыну, когда у него едва не арестовали новый автомобиль Honda Crosstour. Общая сумма задолженности новосибирца на содержание собственного ребёнка составила более 200 тысяч рублей.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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