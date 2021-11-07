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общество

В РАН поддержали принудительную вакцинацию от COVID-19

Фото В РАН поддержали принудительную вакцинацию от COVID-19
Фото В РАН поддержали принудительную вакцинацию от COVID-19

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Известный российский вирусолог Петр Чумаков заявил о необходимости принудительно вакцинировать россиян от коронавируса.

Член-корреспондент РАН, профессор-вирусолог раскритиковал антипрививочников и высказался о необходимости принудительно вакцинировать россиян от COVID-19 в прямом эфире.

«Вот могут меня просто распять, но во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом будут благодарить, что их заставили привиться», – заявил ученый.

Вирусолог отметил, что доводы противников вакцинации абсурдны, а поддерживающие их врачи только укрепляют позиции антипрививочников.

Ученый заявил, что россиян нужно принудительно вакцинировать от коронавируса. В эфире «Радио России» он объяснил свою позицию тем, что в стране распространяется штамм «дельта», а чтобы бороться с ним, нужно вакцинировать около 80 процентов населения. Если этого не сделать, появятся другие мутации коронавируса, и вакцинировать потребуется уже 90 процентов россиян, сообщают РИА Новости.

Ранее Сиб.фм писал, нужен ли отрицательный ПЦР-тест в школе после каникул за рубежом.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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