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общество

Часть россиян получит дополнительные деньги от государства в 2022 году

Фото Часть россиян получит дополнительные деньги от государства в 2022 году
Фото Часть россиян получит дополнительные деньги от государства в 2022 году

Pixabay.com

На выплаты от ПФР в 2022 году могут рассчитывать беременные женщины, семьи с детьми и уволенные сотрудники.

С 1 января 2022 года ПФР начнет перечислять социальные выплаты отдельным категориям граждан. Соответствующий проект разработал Минтруд России, сообщили медиа.

«Раньше эти меры государственной поддержки россиянам предоставляла соцзащита. Теперь часть из них будет идти по линии ПФР», – пишут в СМИ.

ПФР будет выплачивать россиянам единовременные пособия беременным женам военнослужащих, ежемесячные пособия детям военнослужащих, пособия лицам, которые не подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также сотрудникам, потерявшим работу в связи с ликвидацией компании.

Проект о расширении полномочий ПФР разработали в Минтруде России.

На данный момент Пенсионный фонд России начисляет пенсии, назначает и выплачивает ряд пособий, среди которых ежемесячные выплаты беременным женщинам и одиноким родителям. Эти меры поддержки государство стало оказывать россиянам с 1 июля 2021 года, сообщает портал «om1.ru».

Ранее Сиб.фм писал, что россиянам добавят количество отпускных дней и увеличат размер оплаты отпусков.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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