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Россиянам начнут платить больше отпускных

Фото Россиянам начнут платить больше отпускных
Фото Россиянам начнут платить больше отпускных

Pixabay.com

Вместо 28 дней оплачиваемого ежегодного отпуска россияне могут получить 30 дней.

Россияне могут увеличить количество отпускных дней и получить больше денег, сообщили СМИ.

Вместо стандартного количества отпускных дней – 28 – россияне могут оформить 30 календарных дней. Так как количество дней отпуска увеличится, вырастет и его оплата.

Получить больше денег и отпускных дней россияне могут за счет двух дней на вакцинацию. Глава государства Владимир Путин поручил обеспечить всех граждан Российской Федерации двумя дополнительными днями отпуска, во время которых люди смогли бы вакцинироваться от СOVID-19. Эти дни можно прибавить к ежегодному оплачиваемого отпуску, таким образов увеличив и время отдыха, и отпускные выплаты, сообщает PRIMPRESS.

Ранее Сиб.фм писал, что россияне начнут получать по 11100 рублей 8 ноября 2021 года.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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