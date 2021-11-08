Россиянам начнут платить больше отпускных

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Вместо 28 дней оплачиваемого ежегодного отпуска россияне могут получить 30 дней.

Россияне могут увеличить количество отпускных дней и получить больше денег, сообщили СМИ.

Вместо стандартного количества отпускных дней – 28 – россияне могут оформить 30 календарных дней. Так как количество дней отпуска увеличится, вырастет и его оплата.

Получить больше денег и отпускных дней россияне могут за счет двух дней на вакцинацию. Глава государства Владимир Путин поручил обеспечить всех граждан Российской Федерации двумя дополнительными днями отпуска, во время которых люди смогли бы вакцинироваться от СOVID-19. Эти дни можно прибавить к ежегодному оплачиваемого отпуску, таким образов увеличив и время отдыха, и отпускные выплаты, сообщает PRIMPRESS.

Ранее Сиб.фм писал, что россияне начнут получать по 11100 рублей 8 ноября 2021 года.