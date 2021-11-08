Детские пособия и пенсии в ноябре 2021 года: кому из россиян ждать денежной прибавки

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Выплаты в ноябре 2021 года придут малообеспеченным семьям на детей до 1,5 лет и от 3 до 7 лет, а также родителям-одиночкам, воспитывающим детей от 8 до 16 лет. Беременным женщинам в трудной жизненной ситуации также положены пособия. А повышение пенсий ждёт пенсионеров старше 80 лет, бывших лётчиков и шахтёров.

Материальную помощь государства в ноябре 2021 года получат малообеспеченные семьи и родители-одиночки.

Детские выплаты

Пособия на детей до 1,5 лет назначают на первого и второго ребёнка в семьях, где среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов на члена семьи. Размер пособия равен сумме одного прожиточного минимума в данном регионе. Для Новосибирской области в 2021 году это 12284 рубля в месяц. На первого ребёнка пособие выплачивается из федерального бюджета, на второго – из средств маткапитала и только по заявлению родителей.

Пособия на детей от 3 до 7 лет положены малообеспеченным со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума на члена семьи. Выплата составляет 50 % от регионального прожиточного минимума на ребёнка. В Новосибирской области это 12729 рублей в месяц. Если с учётом уже назначенного пособия среднедушевой доход семьи остаётся ниже прожиточного минимума, пособие может быть увеличено до 75 % и даже 100 % от прожиточного минимума.

50 % суммы регионального прожиточного минимума на ребёнка положено и родителям-одиночкам, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет.

Женщинам, вставшим на учёт в женскую консультацию на ранних сроках беременности и находящимся в трудной жизненной ситуации, выплачивается пособие 50 % от прожиточного минимума, установленного в регионе.

Пенсии

С ноября российские пенсионеры старше 80 лет получат двойной размер страховой выплаты по старости, сумма составит 12088,96 рубля.

Бывших лётчиков и шахтёров ждет плановое повышение пенсии. Размер доплаты индивидуален и зависит от среднемесячного заработка, выслуги лет. До 31 октября ежемесячная доплата лётчикам составляла 19584 рубля, шахтёрам – 3873 рубля. Пересмотр этих выплат произошёл 1 ноября.

Защитникам блокадного Ленинграда в ноябре переведут по 50 тысяч рублей – единоразово. В честь 80-летия Дороги жизни. Всего федеральную выплату должны получить более 75 тысяч человек.

С 1 ноября 2021 года право на надбавку к пенсии в размере 2014 рублей получили пенсионеры (в том числе работающие), у которых на иждивении несовершеннолетние дети или студенты очной формы обучения от 18 до 23 лет. Для назначения ежемесячной выплаты к пенсии необходимо обратиться с заявлением в ПФР.

Напомним, даты и процент индексации пенсий пенсионерам в 2022 году уже назвал министр труда.