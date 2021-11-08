Новосибирские общественники рассказали о проблемах на стройке четвёртого моста через Обь

Фото ГК «ВИС»

Новосибирские общественники в ходе прямого эфира заявили о проблемах при возведении четвёртого моста через Обь. По их словам, работы на объекте замедлились из-за смены руководства и сложностей с коллектором.

В Новосибирске депутат горсовета Александр Бурмистров, а также общественники Евгений Митрофанов и Алексей Носов провели прямой эфир в социальных сетях, в ходе которого обсудили ситуацию на стройке четвёртого моста через Обь. В частности, они рассказали о проблемах с работами на коллекторе и развязке.

«К сожалению, на текущий момент ситуация с коллектором не нормализовалась. Причины, по которым почти остановились работы на коллекторе и развязке платного моста, по всей видимости, заключаются в том, что поменялось руководство подрядчика. Старое руководство ушло, а новое пытается понять, сколько средств на данном объекте, и пытается зафиксировать текущую ситуацию, анализировать её, пересмотреть договоры с субподрядчиками и понять, что реально происходит», – отметил Бурмистров.

По словам общественников, увеличение сроков работ может отразиться на жизни горожан, которые вынуждены простаивать в пробках на площадях Труда и Энергетиков.

Депутат и общественники выразили надежду, что в ближайшее время проблемы со строительством решатся.

В ГК "ВИС" отреагировали на заявление депутата. В компании заявили, что все работы ведутся в плановом режиме.

«Проекты, которые мы реализуем, имеют важное значение для развития транспортной инфраструктуры. Поэтому все стройки ведутся в плановом режиме, в том числе в Новосибирске. На строительстве моста через реку Обь работа кипит!», – отметили в ГК "ВИС".

Напомним, ранее в Новосибирске охранники четвёртого моста через Обь пожаловались на задержки зарплаты.