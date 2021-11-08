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общество

Новосибирский Роспотребнадзор предложил новые ограничения из-за COVID-19

Фото Новосибирский Роспотребнадзор предложил новые ограничения из-за COVID-19
Фото Новосибирский Роспотребнадзор предложил новые ограничения из-за COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области планируют распространить систему QR-кодов при посещении кафе и ресторанов. Такое предложение озвучил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

В понедельник, 8 ноября, Роспотребнадзор Новосибирской области предложил ужесточить коронавирусные ограничения в регионе. В частности, ввести систему QR-кодов при посещении кафе и ресторанов, а также расширить перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации.

«Мы подготовили очередные предложения по введению новых ограничительных мероприятий в Новосибирской области. В частности, предлагается расширить перечень организаций, допуск в которые возможен после прохождения вакцинации, а также при наличии медотвода, отрицательного ПЦР-теста», – сообщил глава Роспотребнадзора Александр Щербатов на совещании в правительстве Новосибирской области 8 ноября.

К организациям, куда предлагается не пускать без QR-кодов, главный санитарный врач области отнёс кафе и рестораны, а также объекты с массовым скоплением людей. К примеру, Экспоцентр.

Также Щербатов предложил расширить перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Это сотрудники службы доставки товаров (курьеры), а также работники гостиниц и общежитий.

Напомним, 8 ноября губернатор Андрей Травников сообщил, что режим нерабочих дней в Новосибирской области продлевать не будут.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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