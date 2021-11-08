В Новосибирской области решили не продлевать нерабочие дни из-за COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Правительство Новосибирской области приняло решение о возобновлении рабочих дней в регионе с 8 ноября.

В Новосибирской области не будут продлевать нерабочие дни с 8 ноября 2021 года из-за ситуации с коронавирусом. Об этом на оперативном совещании правительства заявил губернатор региона Андрей Травников.

«Хочу напомнить, что никаких решений о продлении нерабочих дней не принималось. С 8 ноября начинается полноценная рабочая неделя, работаем в обычном режиме», – сказал глава региона.

Режим нерабочих дней в Новосибирской области действовал с 30 октября по 7 ноября.

В пяти субъектах России власти приняли решение о продлении «коронавирусных каникул» – это Челябинская, Курская, Брянская, Томская и Смоленская области.

Напомним, в Новосибирской области за период нерабочих дней заболеваемость коронавирусом выросла на 346 случаев.